Atelier parent-enfant 72 rue Gambetta Cherbourg-en-Cotentin, 25 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Venez partager un moment avec votre enfant…

Vous allez apprendre à fabriquer un savon Melt and Pour.

C’est une base lavante déjà prête que vous allez personnaliser avec des parfums et colorants naturels (à partir de 8 ans).

30€ par perso.

Réservation :

06 61 19 00 97.

lesateliersdejustine@outlook.com.

Evènement : https://fb.me/e/b3OEkJgSj.

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

72 rue Gambetta Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



Come and share a moment with your child…

You’ll learn how to make Melt and Pour soap.

It’s a ready-to-use washing base that you can personalize with natural fragrances and colorants (from age 8).

30? per person.

Reservations :

06 61 19 00 97.

lesateliersdejustine@outlook.com.

Event : https://fb.me/e/b3OEkJgSj

Ven y comparte un momento con tu hijo…

Aprenderás a hacer un jabón Melt and Pour.

Se trata de una base de lavado lista para usar que podrás personalizar con fragancias y colorantes naturales (a partir de 8 años).

30? por persona.

Reserva previa:

06 61 19 00 97.

lesateliersdejustine@outlook.com.

Evento: https://fb.me/e/b3OEkJgSj

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment mit Ihrem Kind…

Sie werden lernen, wie man eine Melt and Pour-Seife herstellt.

Das ist eine fertige Waschbasis, die Sie mit natürlichen Duft- und Farbstoffen personalisieren können (ab 8 Jahren).

30? pro Person.

Reservierung:

06 61 19 00 97.

lesateliersdejustine@outlook.com.

Veranstaltung: https://fb.me/e/b3OEkJgSj

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche