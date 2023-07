Visite du château de Saint-Pierre-Eglise 72 Rue du Calvaire Saint-Pierre-Église, 10 août 2023, Saint-Pierre-Église.

Saint-Pierre-Église,Manche

Venez visiter le château de Saint Pierre Eglise et vous laisser saisir par son parc, ses grandes perspectives, la vue sur mer et ses salons à la décoration élégante et raffinée. Les propriétaires vous ouvrent les portes de cette belle demeure..

2023-08-10 15:00:00 fin : 2023-08-10 . .

72 Rue du Calvaire

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



Come and visit the Château de Saint Pierre Eglise and let yourself be captivated by its park, its grand vistas, its sea views and its elegantly decorated salons. The owners open the doors of this beautiful residence.

Venga a visitar el Château de Saint Pierre Eglise y déjese cautivar por sus parques, sus amplias vistas, sus vistas al mar y sus salones elegantemente decorados. Los propietarios le abrirán las puertas de esta hermosa residencia.

Besuchen Sie das Schloss Saint Pierre Eglise und lassen Sie sich von seinem Park, seinen großen Perspektiven, dem Blick aufs Meer und seinen elegant und raffiniert eingerichteten Salons einfangen. Die Eigentümer öffnen Ihnen die Türen dieses schönen Anwesens.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche