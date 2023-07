Visite guidée : sentier « Murailles et Vignes » 72 rue de l’Ortenbourg Scherwiller, 6 juillet 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Promenade découverte du vignoble accompagné d’un vigneron puis visite de cave et dégustation.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . 0 EUR.

72 rue de l’Ortenbourg

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Walk through the vineyard accompanied by a winegrower, followed by a visit to the cellar and tasting

Un paseo por los viñedos acompañado por un viticultor, seguido de una visita a las bodegas y una degustación

Spaziergang zur Entdeckung des Weinbergs in Begleitung eines Winzers, dann Kellerbesichtigung und Weinprobe

Mise à jour le 2023-06-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme