Concert de Bloosmusik aux Chalets de la Wormsa 72 rue de l’Altenhof Metzeral, 17 juillet 2023, Metzeral.

Metzeral,Haut-Rhin

Venez revivre l’ambiance des Kilbes à l’Auberge de la Wormsa!

Denis Kammerer et ses copains de l’orchestre de Bloosmusik de Soultzbach animeront cette soirée festive et gourmande!

Dégustez nos délicieuses tartes flambées cuites devant vous au feu de bois.

N’hésitez pas à réserver votre table au 03 89 77 72 90..

2023-07-17

72 rue de l’Altenhof

Metzeral 68380



Come and relive the atmosphere of the Kilbes at the Auberge de la Wormsa!

Denis Kammerer and his friends from Soultzbach’s Bloosmusik orchestra will liven up this festive, gourmet evening!

Enjoy our delicious tarts flambées, cooked in front of you over an open fire.

Don’t hesitate to book your table on 03 89 77 72 90.

¡Venga a revivir el ambiente de los Kilbes en el Auberge de la Wormsa!

Denis Kammerer y sus amigos de la orquesta Soultzbach Bloosmusik serán los anfitriones de esta velada festiva y gastronómica

Disfrute de nuestras deliciosas tartas flambeadas cocinadas delante de usted sobre un fuego abierto.

No dude en reservar su mesa en el 03 89 77 72 90.

Lassen Sie die Stimmung der Kilbes in der Auberge de la Wormsa wieder aufleben!

Denis Kammerer und seine Freunde vom Orchester Bloosmusik aus Soultzbach werden diesen festlichen und kulinarischen Abend gestalten!

Genießen Sie unsere köstlichen Flammkuchen, die vor Ihren Augen auf dem Holzfeuer gebacken werden.

Zögern Sie nicht, Ihren Tisch unter der Nummer 03 89 77 72 90 zu reservieren.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster