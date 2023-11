Maurice reviens ! 72 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement, 18 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez l’exposition collective par le groupe d’artistes internationaux ESCALE..

2023-10-18 fin : 2023-11-17 . .

72 rue de la Joliette Espace d’exposition GT

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See the group exhibition by international artists ESCALE.

Vea la exposición colectiva de artistas internacionales ESCALE.

Sehen Sie sich die Gruppenausstellung der internationalen Künstlergruppe ESCALE an.

Mise à jour le 2023-10-25 par Ville de Marseille