Café des Langues Espagnol-Français 72 rue Carnot Lannemezan, 17 novembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Que tu sois hispanique avec l’envie d’échanger et de transmettre ta culture, ou Français avec l’envie de renforcer ton espagnol, le café des langues est fait pour toi.

Viens partager un moment convivial et créer du lien pour le prix d’une consommation de ton choix..

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 19:30:00. .

72 rue Carnot Au Café Le Comptoir

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Whether you’re Hispanic and want to share your culture, or French and want to improve your Spanish, the Language Café is for you.

Come and share a moment of conviviality and bonding for the price of a drink of your choice.

Tanto si eres hispano y quieres compartir y transmitir tu cultura, como si eres francés y quieres mejorar tu español, el Café de las Lenguas es para ti.

Venga a compartir un momento de convivencia y a crear vínculos por el precio de una bebida de su elección.

Ob du Hispanier bist und Lust hast, dich auszutauschen und deine Kultur weiterzugeben, oder Franzose, der sein Spanisch verbessern möchte, das Sprachencafé ist für dich gemacht.

Komm und genieße einen geselligen Moment und knüpfe neue Kontakte für den Preis eines Konsums deiner Wahl.

