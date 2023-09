Visite de Texelis 72 Route du Palais Limoges, 19 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les équipes de TEXELIS conçoivent et fournissent des ponts et ensembles de mobilité de haute performance pour le transport de personnes, dans les domaines du ferroviaire léger et de la défense.

L’entreprise accompagne les constructeurs de véhicules militaires, de métros, tramways et tram trains, depuis la pré-étude de l’équipement jusqu’à sa maintenance et sa rénovation, partout dans le monde.

Elle conçoit en avance de phase des solutions innovantes, notamment en matière de mobilité hybride, s’inscrivant ainsi activement dans la dynamique du développement durable.

Visite guidée de l’entreprise

Durée : 2h

Réservations auprès de l’entreprise

– Port de chaussures fermées obligatoire

– Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite

– Présentation d’une pièce d’identité demandée

– Prises de vues interdite dans certains secteurs.

2023-09-19 fin : 2023-09-19 18:00:00. EUR.

72 Route du Palais Texelis

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



TEXELIS teams design and supply high-performance bridges and mobility systems for passenger transport, in the light rail and defense sectors.

TEXELIS supports manufacturers of military vehicles, metros, tramways and tram-trains worldwide, from pre-study through to maintenance and refurbishment.

It designs innovative solutions ahead of schedule, particularly in the field of hybrid mobility, and is actively involved in the drive towards sustainable development.

Guided tour of the company

Duration: 2 hours

Reservations at the company

– Closed shoes mandatory

– No access for people with reduced mobility

– Identification required

– Photography prohibited in certain areas

Los equipos de TEXELIS diseñan y suministran puentes y conjuntos de movilidad de alto rendimiento para el transporte de pasajeros, en los sectores del metro ligero y la defensa.

La empresa presta apoyo a los fabricantes de vehículos militares, metros, tranvías y trenes-tranvía, desde el estudio previo de los equipos hasta su mantenimiento y reacondicionamiento, en todo el mundo.

Diseña soluciones innovadoras antes de lo previsto, sobre todo en el campo de la movilidad híbrida, y participa activamente en el impulso hacia el desarrollo sostenible.

Visita guiada a la empresa

Duración: 2 horas

Reservas a través de la empresa

– Calzado cerrado obligatorio

– Prohibido el acceso a personas con movilidad reducida

– Identificación obligatoria

– Prohibición de fotografiar en determinadas zonas

Die Teams von TEXELIS entwerfen und liefern Hochleistungsbrücken und Mobilitätspakete für den Personentransport, für Stadtbahnen und für die Verteidigung.

Das Unternehmen unterstützt weltweit die Hersteller von Militärfahrzeugen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Tramzügen von der Vorplanung bis zur Wartung und Renovierung der Ausrüstung.

Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen im Voraus, insbesondere im Bereich der Hybridmobilität, und trägt damit aktiv zur nachhaltigen Entwicklung bei.

Geführter Rundgang durch das Unternehmen

Dauer: 2 Stunden

Reservierungen bei dem Unternehmen

– Das Tragen von geschlossenen Schuhen ist Pflicht

– Kein Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität

– Vorlage eines Ausweisdokuments erforderlich

– Fotografieren in bestimmten Bereichen verboten

