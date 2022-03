7,2 milliards d’êtres humains et moi, et moi, émois Lycée professionnel hôtelier Château des Coudraies, 24 mars 2022, Étiolles.

Lycée professionnel hôtelier Château des Coudraies, le jeudi 24 mars à 10:00

Les activités que nous menons avec nos publics et les questions qu’ils posent lorsque nous abordons avec eux l’évolution de l’Homme et les modes de vie des populations passées montrent à quel point les notions de différence ou d’unité culturelle et biologique actuelles sont au coeur de leurs préoccupations : « Est ce que l’Homme au début était noir ? – sous-entendu comme moi – », « Pourquoi aujourd’hui nous ne vivons pas tous de la même manière ? » « En étudiant le squelette d’un individu, comment faites-vous la différence entre un blanc et un noir parce qu’au fond on sait bien qu’ils ne sont pas comme nous ? », « Vous parlez toujours des Hommes préhistoriques, mais est ce qu’il y avait des filles ? ». Les remarques qu’ils nous font sont aussi très intéressantes de ce point de vue : « Moi, me marier avec un asiatique, jamais de la vie ! », «Si j’ai un petit ami non musulman, mon père me tue ! », « Moi, je ne suis pas un singe ! », « Ah bon, on vient d’Afrique ?! mais moi je suis Français !». Ce constat a mis en évidence la nécessité de construire un projet centré sur ces questions et ces remarques car le fait que, malgré nos différences culturelles et nos diverses apparences physiques nous faisons tous partie de la même espèce ne coule finalement pas de source, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ainsi, depuis 2015, le projet « 7,2 milliards d’humains, et moi, et moi, émois » porté par notre association contribue à la lutte contre les discriminations en intervenant dans les collèges. Ce projet a pour volonté de provoquer une réflexion sur la pertinence de la notion de race humaine et sur l’impact que cette notion a encore aujourd’hui dans l’imaginaire collectif. Pour cela, nous souhaitons donner aux jeunes des connaissances actualisées sur la nature anatomique et biologique de l’Homme afin de répondre à leur manque de repères fiables dans ce domaine. Un fois ce contexte scientifique posé, nous provoquerons un dialogue et des débats autour de la notion de racisme afin de construire avec eux un nouveau regard et de nouvelles perceptions sur la diversité culturelle actuelle. Plusieurs moyens d’action ont été envisagés pour répondre aux enjeux du projet : – Montrer la manière dont les sciences humaines et naturelles apportent des clés de compréhension sur l’existence d’une unité entres les humains et expliquent l’origine des leurs différences par l’étude de l’évolution de l’espèce humaine et la visite d’une exposition. – Montrer la manière dont s’est construite l’idéologie raciste par l’analyse de la pensée scientifique et politique du 19ème siècle. – Développer la capacité à construire des opinions raisonnées à partir de données scientifiques afin de provoquer un débat sur la pertinence de la notion de races humaines. – Transmettre un corpus de références sur la notion de race et l’idéologie raciste (livres, articles, films, émissions) pour permettre le développement et/ou l’approfondissement du thème en dehors des ateliers proposés.

Le projet “7,2 milliards d’êtres humains et moi, et moi, émois” a pour objectif de lutter contre le racisme à l’aide des sciences (archéologie, biologie, histoire, psychologie sociale).

