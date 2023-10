FÊTE DE LA SCIENCE EN BIBLIOTHÈQUES 72 Chemin de la Poste Bois-de-Haye, 25 septembre 2023, Bois-de-Haye.

La Science s’invite dans des bibliothèques en Meurthe-et-Moselle, au travers d’actions et d’animations gratuites : projection de film et débat, conférences, ciné-concert, ateliers et jeux sur différentes thématiques (la forêt, les animaux marins, les scientifiques lorrains, les robots et l’architecture).

Conférence « La Forêt hyperconnectée. Intelligence, sensibilité et communication chez les arbres », animée par Francis Martin, directeur de recherche de l’INRAE.

« La forêt est le manteau de la terre. Elle héberge une multitude d’êtres vivants qui coopèrent ou qui s’affrontent. Les arbres transforment l’air et l’eau en sucres, libèrent de l’oxygène, favorisent les pluies. Ils ont sculpté notre monde. Ce sont des êtres sensibles parfaitement adaptés à leur environnement. Ils échangent des informations et dialoguent avec les autres organismes. Ils sont connectés par les réseaux souterrains de champignons symbiotiques. Ce sont des être intelligents et extraordinaires que je vous ferai découvrir. »

Tout public, sur réservation conseillée.

En parallèle : exposition de la Médiathèque départementale « Les animaux de la forêt de France et d’Europe » du 25 septembre au 10 octobre, pendant les horaires d’ouvertures de la bibliothèque.

Évènement coordonné par la Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle en collaboration avec huit bibliothèques (Bandonviller, Bois-de-Haye, Diarville, Laneuveville-devant-Nancy, Mars-la-Tour, Réméréville, Val de Briey, Villerupt).. Tout public

Mardi 2023-09-25 18:00:00 fin : 2023-10-10 19:30:00. 0 EUR.

72 Chemin de la Poste Centre Socio-Culturel – Médiathèque Bois-de-Haye

Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Science invites itself to libraries in Meurthe-et-Moselle, with free activities and events: film screenings and debates, lectures, film concerts, workshops and games on various themes (forests, marine animals, Lorraine scientists, robots and architecture).

Conference « The Hyperconnected Forest. Intelligence, sensitivity and communication in trees », led by Francis Martin, INRAE research director.

« The forest is the earth’s mantle. It is home to a multitude of living beings that cooperate or compete with each other. Trees transform air and water into sugars, release oxygen and promote rainfall. They have sculpted our world. They are sensitive beings perfectly adapted to their environment. They exchange information and dialogue with other organisms. They are connected by underground networks of symbiotic fungi. They are intelligent, extraordinary beings, and I’d like to introduce you to them. »

Open to all, booking essential.

At the same time: the Médiathèque départementale exhibition « Les animaux de la forêt de France et d’Europe » from September 25 to October 10, during library opening hours.

Event coordinated by the Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle in collaboration with eight libraries (Bandonviller, Bois-de-Haye, Diarville, Laneuveville-devant-Nancy, Mars-la-Tour, Réméréville, Val de Briey, Villerupt).

La ciencia se presenta en las bibliotecas de Meurthe-et-Moselle con actos y actividades gratuitas que incluyen proyecciones de películas y debates, conferencias, cine-conciertos, talleres y juegos sobre diversos temas (bosques, animales marinos, científicos loreneses, robots y arquitectura).

Conferencia « El bosque hiperconectado. Inteligencia, sensibilidad y comunicación en los árboles », a cargo de Francis Martin, Director de Investigación del INRAE.

« El bosque es el manto de la Tierra. Es el hogar de una multitud de seres vivos que cooperan o compiten entre sí. Los árboles transforman el aire y el agua en azúcares, liberan oxígeno y favorecen las precipitaciones. Han esculpido nuestro mundo. Son seres sensibles perfectamente adaptados a su entorno. Intercambian información y dialogan con otros organismos. Están conectados por redes subterráneas de hongos simbióticos. Son seres inteligentes y extraordinarios, y me gustaría presentárselos

Abierto a todos, imprescindible reservar.

Al mismo tiempo: exposición de la Médiathèque départementale « Les animaux de la forêt de France et d’Europe » del 25 de septiembre al 10 de octubre, en horario de apertura de la biblioteca.

Evento coordinado por la mediateca departamental de Meurthe-et-Moselle en colaboración con ocho bibliotecas (Bandonviller, Bois-de-Haye, Diarville, Laneuveville-devant-Nancy, Mars-la-Tour, Réméréville, Val de Briey, Villerupt).

Die Wissenschaft lädt sich in Bibliotheken im Departement Meurthe-et-Moselle mit kostenlosen Aktionen und Animationen ein: Filmvorführungen und Diskussionen, Vorträge, Filmkonzerte, Workshops und Spiele zu verschiedenen Themen (der Wald, Meerestiere, Wissenschaftler aus Lothringen, Roboter und Architektur).

Konferenz « Der hypervernetzte Wald. Intelligenz, Sensibilität und Kommunikation bei Bäumen », geleitet von Francis Martin, Forschungsdirektor des INRAE.

« Der Wald ist der Mantel der Erde. Er beherbergt eine Vielzahl von Lebewesen, die miteinander kooperieren oder sich gegenseitig bekämpfen. Bäume wandeln Luft und Wasser in Zucker um, setzen Sauerstoff frei und fördern den Regen. Sie haben unsere Welt geformt. Sie sind empfindsame Wesen, die perfekt an ihre Umgebung angepasst sind. Sie tauschen Informationen aus und stehen im Dialog mit anderen Organismen. Sie sind durch unterirdische Netzwerke symbiotischer Pilze miteinander verbunden. Sie sind intelligente und außergewöhnliche Wesen, die ich Ihnen näher bringen werde »

Für alle Altersgruppen, Reservierung empfohlen.

Parallel dazu: Ausstellung der Mediathek des Departements « Les animaux de la forêt de France et d’Europe » vom 25. September bis 10. Oktober, während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

Koordinierte Veranstaltung der Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle in Zusammenarbeit mit acht Bibliotheken (Bandonviller, Bois-de-Haye, Diarville, Laneuveville-devant-Nancy, Mars-la-Tour, Réméréville, Val de Briey, Villerupt).

