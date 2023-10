Journée d’écriture hors les murs 72 avenue Roger Martin du Gard Bellême, 7 novembre 2023, Bellême.

Bellême,Orne

Journée thématique d’écriture hors les murs : rendez-vous à Bellême, dans le tout nouvel atelier d’Ysabel Mavit et Jean-Pierre Mavit, au milieu des tableaux et des lampes de ces deux magnifiques artistes. Se laisser inspirer par les formes, le processus de création, les ombres et la lumière…

Sur réservation uniquement. Payant..

2023-11-07 15:00:00 fin : 2023-11-07 17:30:00. .

72 avenue Roger Martin du Gard

Bellême 61130 Orne Normandie



A themed day of off-site writing in Bellême, in the brand-new studio of Ysabel Mavit and Jean-Pierre Mavit, surrounded by the paintings and lamps of these two magnificent artists. Let yourself be inspired by shapes, the creative process, light and shadow?

By reservation only. Charges apply.

Un día temático de escritura fuera del estudio de Ysabel Mavit y Jean-Pierre Mavit en Bellême, rodeado de los cuadros y lámparas de estos dos magníficos artistas. Déjese inspirar por las formas, el proceso creativo, las sombras y la luz..

Sólo con reserva previa. De pago.

Thematischer Tag des Schreibens außerhalb der Mauern: Treffpunkt in Bellême, im brandneuen Atelier von Ysabel Mavit und Jean-Pierre Mavit, inmitten der Bilder und Lampen dieser beiden wunderbaren Künstler. Lassen Sie sich von den Formen, dem Schaffensprozess, den Schatten und dem Licht inspirieren?

Nur mit Reservierung. Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme