TRANSMISSION 72 Avenue Rhin et Danube Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

TRANSMISSION est une performance sonore ; une aventure autant humaine que technologique..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

72 Avenue Rhin et Danube Les Saulnières

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



TRANSMISSION is a sound performance; an adventure as human as it is technological.

TRANSMISSION es un espectáculo sonoro, una aventura tan humana como tecnológica.

TRANSMISSION ist eine Klangperformance; ein Abenteuer, das sowohl menschlich als auch technologisch ist.

