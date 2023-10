Vic en rose 72 Avenue de Pau Vic-en-Bigorre, 7 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre se mobilise pour Octobre rose.

Acitivtés et tournois en partenariat avec les associations sportives vicquoises et la Ligue contre la cancer

Buvette bodega et restauration sur place.

72 Avenue de Pau Stade Menoni

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Vic-en-Bigorre mobilizes for Pink October.

Activities and tournaments in partnership with Vic sports associations and the Ligue contre la cancer

Refreshment bar, bodega and on-site catering.

Vic-en-Bigorre se moviliza por el Octubre Rosa.

Actividades y torneos en colaboración con las asociaciones deportivas de Vic y la Liga contra el cáncer

Bar, bodega y catering in situ.

Vic-en-Bigorre mobilisiert sich für den Rosa Oktober.

Aktivitäten und Turniere in Partnerschaft mit den Sportvereinen von Vicenza und der Krebsliga

Bodega-Trinkhalle und Restaurants vor Ort.

