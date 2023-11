Trophée des Villes à Laon 72 avenue Charles de Gaulle Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Trophée des Villes à Laon 72 avenue Charles de Gaulle Laon, 30 novembre 2023, Laon. Laon,Aisne Laon, ville accueillante de cette nouvelle édition du Trophée des Villes !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . 0 .

72 avenue Charles de Gaulle

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Laon, host of this year’s Trophée des Villes! Laon, ¡anfitrión del Trophée des Villes de este año! Laon, die gastgebende Stadt dieser neuen Ausgabe der Städte-Trophäe! Mise à jour le 2023-11-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu 72 avenue Charles de Gaulle Adresse 72 avenue Charles de Gaulle Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville 72 avenue Charles de Gaulle Laon latitude longitude 49.5675804;3.65022727

72 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/