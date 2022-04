71ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

71ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2022-08-12 – 2022-08-12

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac La 71e édition se déroulera sur 10 jours de compétitions avec près de 1000 participants. De la compétition et beaucoup de bonne humeur ! Initiation gratuite de bridge sur la plage au cours de 2 matinées.

Contact 06 23 69 26 60. Stage cadets/juniors pendant le festival

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

