JEP2023 > Visite guidée de l’hôtel de ville de Saint-lô 715 Rue Dunant Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain à l’hôtel de ville de Saint-Lô, pour assister à une visite guidée de ce lieu avec son architecture intérieure et extérieure.

Visites de 16h à 17h – Durée 1h

RDV devant la porte de la prison.

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

715 Rue Dunant

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us at Saint-Lô town hall on September 16 and 17 for a guided tour of the town’s interior and exterior architecture.

Tours from 4pm to 5pm – Duration 1h

RDV in front of the prison gate

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acérquese los días 16 y 17 de septiembre al ayuntamiento de Saint-Lô para realizar una visita guiada por su arquitectura interior y exterior.

Visitas de 16:00 a 17:00 – Duración 1 hora

Punto de encuentro frente a la puerta de la prisión

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September im Rathaus von Saint-Lô, um an einer geführten Besichtigung dieses Ortes mit seiner Innen- und Außenarchitektur teilzunehmen.

Besichtigungen von 16 bis 17 Uhr – Dauer 1 Stunde

RDV vor der Gefängnistür

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche