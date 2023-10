Horror party à Urban Jump 715 avenue Albert Einstein Aix-en-Provence, 31 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Préparez-vous pour une soirée d’Halloween inoubliable qui va vous donner des frissons ! Notre Horror Party commence à 19h et se poursuit jusqu’à minuit, promettant une expérience effrayante que vous n’oublierez pas de sitôt..

715 avenue Albert Einstein Urban Jump

Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get ready for an unforgettable Halloween evening that’s sure to send shivers down your spine! Our Horror Party starts at 7pm and goes on until midnight, promising a spooky experience you won’t soon forget.

Prepárese para una noche de Halloween inolvidable que le hará estremecerse Nuestra Horror Party comienza a las 19:00 y se prolonga hasta la medianoche, prometiendo una experiencia espeluznante que no olvidará.

Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Halloween-Party vor, die Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen wird! Unsere Horrorparty beginnt um 19 Uhr und dauert bis Mitternacht. Sie verspricht ein gruseliges Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden.

