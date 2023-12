Exposition chez Garenne 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme, 16 décembre 2023 20:30, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Rencontrer Franck Anzalone, artiste local, dans notre salon. L’artiste vous présentera ses différentes peintures à l’huile, à la chaux et à l’acrylique, ainsi que les différents sujets qu’il aborde dans ses œuvres..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

710 rue Van Gogh Garenne – Hôtel – Restaurant – Domaine viticole

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet local artist Franck Anzalone in our salon. The artist will present his various oil, lime and acrylic paintings, as well as the different subjects he tackles in his work.

Conozca al artista local Franck Anzalone en nuestro salón. El artista le mostrará sus diversas pinturas al óleo, cal y acrílico, así como los diferentes temas que aborda en su obra.

Treffen Sie den ortsansässigen Künstler Franck Anzalone in unserem Wohnzimmer. Der Künstler wird Ihnen seine verschiedenen Öl-, Kalk- und Acrylgemälde sowie die unterschiedlichen Themen, die er in seinen Werken behandelt, vorstellen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme du Val de Drôme