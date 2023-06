Till vertigo 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme, 16 juin 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

L’été à la Garenne: Concert de Rock hard Rock des années 70/80.

Snack et boissons sur place.

Sur réservation uniquement..

2023-06-16 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-16 . .

710 rue Van Gogh Garenne – Hôtel – Restaurant – Domaine viticole

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Summer at La Garenne: 70s/80s hard rock concert.

Snacks and drinks on site.

By reservation only.

L’été à la Garenne: concierto de hard rock de los años 70/80.

Aperitivos y bebidas in situ.

Con reserva previa.

L’été à la Garenne: Hard Rock-Konzert der 70er und 80er Jahre.

Snacks und Getränke vor Ort.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme