Savoie Portes ouvertes Coopérative Laitière de La Chambre 710 grande rue La Chambre, 11 juillet 2023, La Chambre. La Chambre,Savoie Coopérative laitière fabriquant le prince des gruyères : « Le Beaufort ».

Découverte de la Coopérative Laitière au travers d’un film puis visite guidée..

710 grande rue

La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Dairy cooperative that produces Beaufort cheese. Cooperativa lechera productora del príncipe de los quesos de Gruyère: « Le Beaufort ».

Descubrimiento de la Cooperativa Lechera a través de una película y una visita guiada. Molkereigenossenschaft, die den Prinz der Greyerzer herstellt: « Le Beaufort ».

