ÉVÉNEMENT – SALON À L’ENVERS 71 rue Paul Albert Thionville, 19 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Organisé par l’association Entreprendre en Lorraine Nord, le Salon À l’Envers est un événement professionnel qui est devenu au fil des ans incontournable dans la Grande Région. Né à Thionville en mars 1996, il reste fidèle à cette ville. Sa notoriété provient de son concept original qui inverse la mise en relation entre l’offre et la demande et qui permet en une seule journée d’établir de nombreux contacts d’affaires.

Préparez-vous à rencontrer plus de 120 exposants passionnés lors d’un salon professionnel qui renverse les codes habituels en inversant la mise en relation entre l’offre et la demande : ici, les exposants sont donneurs d’ordre.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 09:00:00 fin : 2023-10-19 17:30:00. 52 EUR.

71 rue Paul Albert Gymnase de la Milliaire

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Organized by the Entreprendre en Lorraine Nord association, the Salon À l?Envers is a trade event that has become a must-attend in the Greater Region over the years. Born in Thionville in March 1996, it remains faithful to the town. Its reputation stems from its original concept, which reverses the matchmaking between supply and demand, enabling numerous business contacts to be established in a single day.

Get ready to meet over 120 enthusiastic exhibitors at a trade show that turns conventional codes on their head by inverting the relationship between supply and demand: here, exhibitors are principals.

Organizado por la asociación Entreprendre en Lorraine Nord, el Salon À l’Envers es un evento comercial que con el paso de los años se ha convertido en una cita ineludible en la Gran Región. Nacido en Thionville en marzo de 1996, sigue siendo fiel a la ciudad. Su reputación se debe a su original concepto, que pone en contacto la oferta y la demanda, permitiendo establecer un gran número de contactos comerciales en un solo día.

Prepárese para conocer a más de 120 expositores apasionados en un salón que trastoca los códigos habituales invirtiendo la relación entre oferta y demanda: aquí, los expositores son los comitentes.

Der Salon À l’Envers wird von der Vereinigung Entreprendre en Lorraine Nord organisiert und ist eine Fachveranstaltung, die im Laufe der Jahre in der Großregion unumgänglich geworden ist. Der Salon wurde im März 1996 in Thionville gegründet und ist dieser Stadt bis heute treu geblieben. Seine Bekanntheit beruht auf seinem originellen Konzept, das Angebot und Nachfrage zusammenbringt und an einem einzigen Tag zahlreiche Geschäftskontakte ermöglicht.

Bereiten Sie sich darauf vor, mehr als 120 begeisterte Aussteller auf einer Fachmesse zu treffen, die die üblichen Codes umkehrt, indem sie die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage umkehrt: Hier sind die Aussteller die Auftraggeber.

