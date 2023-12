Cet évènement est passé Marché de Noël des auteurs de BD et des artistes 71 rue Hergé Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Marché de Noël des auteurs de BD et des artistes 71 rue Hergé Angoulême, 16 décembre 2023, Angoulême. Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 12:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00 Une première au Pavillon avec la présence d’une cinquantaine d’artistes ! Offrez des cadeaux BD : bande dessinée, illustration, carte de voeux….

Une première au Pavillon avec la présence d’une cinquantaine d’artistes ! Offrez des cadeaux BD : bande dessinée, illustration, carte de voeux… .

71 rue Hergé

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Code postal 16000 Lieu 71 rue Hergé Adresse 71 rue Hergé Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville 71 rue Hergé Angoulême Latitude 45.648705 Longitude 0.157564 latitude longitude 45.648705;0.157564

71 rue Hergé Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/