LES NUITS DE LA PLEINE LUNE 71 Rue du Taur Toulouse, 27 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Tous les mois, les soirs de pleine lune, la Cave Poésie offre une scène ouverte à toutes celles et ceux qui désirent monter sur les planches…

Les inscriptions se font uniquement par téléphone à partir de 9 h 30..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . EUR.

71 Rue du Taur LA CAVE POÉSIE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Every month, on the evenings of the full moon, the Cave Poésie offers an open stage to all those who wish to go on stage..

The inscriptions are done only by telephone from 9:30 am.

Todos los meses, en las noches de luna llena, la Cave Poésie ofrece un escenario abierto a todos los que deseen actuar en escena..

La inscripción sólo es posible por teléfono a partir de las 9.30 horas.

Jeden Monat, an Vollmondabenden, bietet der Poesiekeller eine offene Bühne für alle, die auf die Bretter steigen wollen..

Anmeldungen sind nur telefonisch ab 9:30 Uhr möglich.

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE