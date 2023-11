SOIREE DU REVEILLON 71 Rue du Stade Farschviller, 31 décembre 2023, Farschviller.

Farschviller,Moselle

Venez fêter la nouvelle année avec l’association Instant J’azz !

Vous seront proposés un repas convivial Breneur Traiteur et des animations avec FG Events 57 !

Pensez à réserver, les places sont limitées !

Petite précision : tarif enfant jusqu’à 12 ans et gratuité pour les -3 ans.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 49 EUR.

71 Rue du Stade

Farschviller 57450 Moselle Grand Est



Come and celebrate the New Year with the Instant J’azz association!

You’ll be treated to a convivial Breneur Traiteur meal and entertainment with FG Events 57!

Don’t forget to book – places are limited!

Please note: children up to 12 years of age are charged, and children under 3 are free.

¡Ven a celebrar el Año Nuevo con la asociación Instant J’azz!

Disfrutará de una agradable comida Breneur Traiteur y de la animación de FG Events 57

No olvide reservar, ¡las plazas son limitadas!

Atención: los menores de 12 años pagan y los menores de 3 años entran gratis.

Feiern Sie das neue Jahr mit dem Verein Instant J’azz!

Es wird ein geselliges Essen mit Breneur Traiteur und ein Unterhaltungsprogramm mit FG Events 57 angeboten!

Denken Sie daran, zu reservieren, da die Plätze begrenzt sind!

Kleiner Hinweis: Kinder bis 12 Jahre zahlen keinen Eintritt, Kinder unter 3 Jahren sind frei.

Mise à jour le 2023-11-17 par FORBACH TOURISME