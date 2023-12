AUDITION « SI ON CHANTAIT » 71 Rue du Stade Farschviller, 20 décembre 2023 14:45, Farschviller.

Farschviller,Moselle

Avec les élèves des classes « 1-2-3 chantez » « les déchantés » « les enchanteurs », les classes de ritournelle, boléro et éveil musical et jardin musical de Marie-Pierre PONGY et Stéphanie SCHLOSSER. Accompagnement Piano – Claude Gammella. Accompagnement Harpe – Anne Chebenbeg et son élève Tiphaine Fonrupt Sprenger. Salle polyvalente à Farschviller.. Tout public

Mercredi 2023-12-20 14:45:00 fin : 2023-12-20 16:00:00. 0 EUR.

71 Rue du Stade

Farschviller 57450 Moselle Grand Est



With students from the « 1-2-3 chantez », « les déchantés » and « les enchanteurs » classes, as well as Marie-Pierre PONGY and Stéphanie SCHLOSSER’s ritournelle, bolero, early music and musical garden classes. Piano accompaniment ? Claude Gammella. Harp accompaniment ? Anne Chebenbeg and her pupil Tiphaine Fonrupt Sprenger. Salle polyvalente in Farschviller.

Con alumnos de las clases « 1-2-3 chantez », « les déchantés », « les enchanteurs », « ritournelle », « boléro », « éveil musical » y « jardin musical » impartidas por Marie-Pierre PONGY y Stéphanie SCHLOSSER. ¿Acompañamiento de piano? Claude Gammella. ¿Acompañamiento de arpa? Anne Chebenbeg y su alumna Tiphaine Fonrupt Sprenger. Sala polivalente de Farschviller.

Mit den Schülern der Klassen « 1-2-3 chantez » « les déchantés » « les enchanteurs », den Klassen ritournelle, boléro und éveil musical und jardin musical von Marie-Pierre PONGY und Stéphanie SCHLOSSER. Begleitung Klavier ? Claude Gammella. Begleitung Harfe ? Anne Chebenbeg und ihre Schülerin Tiphaine Fonrupt Sprenger. Mehrzweckhalle in Farschviller.

