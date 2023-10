OTTOMANIAK – ZARCANIZOKAR 71 rue de Mon Désert Nancy, 27 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Ottomaniak est un ensemble nouvellement créé par des musiciens et musiciennes qui collaborent depuis plusieurs années en explorant simultanément les champs des musiques traditionnelles et des musiques expérimentales. Ils ont donc décidé de se retrouver autour de la pratique du Fasil. Cette forme musicale, propre à la culture ottomane et généralement jouée dans les tavernes d’Istanbul, se compose d’une succession de pièces vocales. Elles se déclinent dans une couleur musicale unique, entre constants changements de rythmes et passages d’improvisation. Cette musique libre enjoint les artistes à inventer pour sans cesse reformuler la mélodie. Ottomaniak revisite le répertoire du Fasil en perpétuant sa tradition tout en lui insufflant une vitalité nouvelle.

Réservation obligatoire : https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=97467b44-40ff-11ee-86f3-7d75592cd91f. Tout public

Vendredi 2023-10-27 18:00:00 fin : 2023-10-27 . 0 EUR.

71 rue de Mon Désert

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Ottomaniak is a new ensemble created by musicians who have been working together for several years, simultaneously exploring the fields of traditional and experimental music. They decided to come together around the practice of Fasil. This musical form, specific to Ottoman culture and generally played in Istanbul taverns, consists of a succession of vocal pieces. They are presented in a unique musical color, with constant changes of rhythm and improvisational passages. This free-flowing music calls on the artists to invent and constantly reformulate the melody. Ottomaniak revisits the Fasil repertoire, perpetuating its tradition while breathing new vitality into it.

Reservations essential: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=97467b44-40ff-11ee-86f3-7d75592cd91f

Ottomaniak es un nuevo conjunto formado por músicos que llevan varios años trabajando juntos, explorando simultáneamente los campos de la música tradicional y experimental. Decidieron reunirse en torno a la práctica del Fasil. Esta forma musical, específica de la cultura otomana y generalmente interpretada en las tabernas de Estambul, consiste en una sucesión de piezas vocales. Se interpretan con un color musical único, con constantes cambios de ritmo y pasajes de improvisación. Esta música libre incita a los artistas a inventar y reformular constantemente la melodía. Ottomaniak revisita el repertorio fasil, perpetuando su tradición al tiempo que le insufla nueva vitalidad.

Reserva obligatoria: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=97467b44-40ff-11ee-86f3-7d75592cd91f

Ottomaniak ist ein neu gegründetes Ensemble von Musikern und Musikerinnen, die seit mehreren Jahren zusammenarbeiten und dabei gleichzeitig die Felder der traditionellen und der experimentellen Musik erforschen. Sie haben daher beschlossen, sich über die Praxis des Fasil zusammenzufinden. Diese Musikform, die in der osmanischen Kultur beheimatet ist und normalerweise in den Tavernen Istanbuls gespielt wird, besteht aus einer Folge von Vokalstücken. Sie haben eine einzigartige musikalische Farbe, die sich aus ständigen Rhythmuswechseln und Improvisationen zusammensetzt. Diese freie Musik fordert die Künstler auf, Neues zu erfinden, um die Melodie immer wieder neu zu formulieren. Ottomaniak ist eine Neuinterpretation des Fasil-Repertoires, die die Tradition des Fasil fortführt und ihm gleichzeitig neue Vitalität verleiht.

Reservierung erforderlich: https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=97467b44-40ff-11ee-86f3-7d75592cd91f

Mise à jour le 2023-10-04 par DESTINATION NANCY