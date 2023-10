CONCERT TANGO SENSATIONS 71 Rue De Chassors Spicheren, 11 novembre 2023, Spicheren.

Spicheren,Moselle

L’orchestre symphonique SaarLorraine sous la direction de Götz Hartmann Nino Deda à l’accordéon Sora Lim au violon se produiront le samedi 11 novembre prochain à 20H à la salle polyvalente de Spicheren, à l’initiative du Maire et du Conseil Municipal de Spicheren. Au programme, les œuvres de : Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu. L’entrée est à 6€. Billets en vente le soir-même et en prévente, dès le 23 octobre, en mairie, place de la Charente au 03 87 85 31 01.. Tout public

Samedi 2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 21:00:00. 6 EUR.

71 Rue De Chassors

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



The SaarLorraine Symphony Orchestra, conducted by Götz Hartmann, Nino Deda on accordion and Sora Lim on violin, will perform on Saturday November 11th at 8pm at the Spicheren multi-purpose hall, at the initiative of the Mayor and Town Council of Spicheren. On the program, works by : Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu. Admission is 6? Tickets on sale on the evening of the concert and in advance from October 23, at the town hall, Place de la Charente, 03 87 85 31 01.

La Orquesta Sinfónica de SaarLorraine, dirigida por Götz Hartmann, Nino Deda al acordeón y Sora Lim al violín, actuará el sábado 11 de noviembre a las 20.00 h en la Sala Polivalente de Spicheren, por iniciativa del Alcalde y el Ayuntamiento de Spicheren. El programa incluirá obras de : Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu. La entrada cuesta 6 euros. Entradas a la venta esa misma noche y por anticipado a partir del 23 de octubre en el Ayuntamiento, Place de la Charente, tel. 03 87 85 31 01.

Das Sinfonieorchester SaarLorraine unter der Leitung von Götz Hartmann, Nino Deda am Akkordeon, Sora Lim an der Violine treten am Samstag, den 11. November um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Spicheren auf, auf Initiative des Bürgermeisters und des Gemeinderates von Spicheren. Auf dem Programm stehen Werke von : Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jules Massenet, Jacques Offenbach, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu. Der Eintritt kostet 6? Karten gibt es am selben Abend und im Vorverkauf ab dem 23. Oktober im Rathaus an der Place de la Charente unter der Nummer 03 87 85 31 01.

