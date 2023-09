BOURSE AUX JOUETS 71 Rue De Chassors Spicheren, 1 octobre 2023, Spicheren.

Spicheren,Moselle

organisée par l’Association des Parents d’Elèves à la salle polyvalente.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. 0 EUR.

71 Rue De Chassors

Spicheren 57350 Moselle Grand Est



organized by the Parents? Association at the Salle Polyvalente.

organizada por la Asociación de Padres en la Sala Polivalente.

organisiert von der Association des Parents d’Elèves in der Mehrzweckhalle.

