Exposition éphémère d’artisanat et art 71 rue Camille Buffardel Die, 12 août 2023, Die.

Die,Drôme

Nous vous invitons à découvrir le travail de 3 artisans/artistes : Jérôme CANADAS (luminaires et miroirs en bois sculpté), Stefania MANZO (bijoux en macramé et matériaux naturels d’Amérique du sud) et Vijay SONI (peintures traditionnelles indiennes)..

2023-08-12 10:30:00 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

71 rue Camille Buffardel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to discover the work of 3 craftsmen/artists: Jérôme CANADAS (light fixtures and mirrors in carved wood), Stefania MANZO (jewelry in macramé and natural materials from South America) and Vijay SONI (traditional Indian paintings).

Le invitamos a descubrir el trabajo de 3 artesanos/artistas: Jérôme CANADAS (iluminación y espejos de madera tallada), Stefania MANZO (joyas de macramé y materiales naturales de Sudamérica) y Vijay SONI (pinturas tradicionales de la India).

Wir laden Sie ein, die Arbeit von drei Kunsthandwerkern/Künstlern zu entdecken: Jérôme CANADAS (Leuchten und Spiegel aus geschnitztem Holz), Stefania MANZO (Schmuck aus Makramee und natürlichen Materialien aus Südamerika) und Vijay SONI (traditionelle indische Malerei).

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois