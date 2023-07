Randonnée accompagnée : La Turgotière 71 route d’Eymoutiers Chamberet Catégories d’Évènement: Chamberet

Corrèze Randonnée accompagnée : La Turgotière 71 route d’Eymoutiers Chamberet, 17 août 2023, Chamberet. Chamberet,Corrèze Randonnée organisée : La Turgotière (départ de la commune de Lacelle)

Circuit de 10km.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 17:00:00. .

71 route d’Eymoutiers

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Randonnée organisée : Le Puy Manoulaud, boucle entre L’Eglise aux Bois et l’étang de Cros.

Circuit de 12km Paseo organizado: La Turgotière (salida del municipio de Lacelle)

Circuito de 10 km Organisierte Wanderung: La Turgotière (Start in der Gemeinde Lacelle)

Rundgang von 10 km Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Chamberet, Corrèze Autres Lieu 71 route d'Eymoutiers Adresse 71 route d'Eymoutiers Ville Chamberet Departement Corrèze Lieu Ville 71 route d'Eymoutiers Chamberet

71 route d'Eymoutiers Chamberet Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamberet/