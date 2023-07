Sortie découverte : Paysage et aménagement de site 71 route d’Eymoutiers Chamberet Catégories d’Évènement: Chamberet

Corrèze Sortie découverte : Paysage et aménagement de site 71 route d’Eymoutiers Chamberet, 14 août 2023, Chamberet. Chamberet,Corrèze Sortie découverte à Saint-Hilaire-Les-Courbes commentée par Jean-Claude Chataur (animateur nature)

Au Puy du Mas parcours sur le site aménagé, par le Parc Naturel Régional Millevaches, d’un sentier de découverte. Paysage forestier, faune et flore seront abordés. Le circuit des Merlettes, aménagé par le PNR, sera parcouru en fin de journée..

71 route d’Eymoutiers

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sortie découverte à Gioux commentée par Jean-Claude Chataur (animateur nature)

« Rivières sauvages ». C’est un label attribué par le Parc Naturel Régional Millevaches à trois rivières situées au sud de la Creuse mais très proche de la Corrèze. Ce label reconnait la qualité exceptionnelle d’un cours d’eau. Seront abordés : Continuité écologique, préservation et restauration du milieu aquatique ainsi que le patrimoine bâti le long de ses rivières, Pont de SENOUEIX,Chapelle de PAILLIER. Excursión de descubrimiento a Saint-Hilaire-Les-Courbes comentada por Jean-Claude Chataur (guía naturalista)

En el Puy du Mas, el Parque Natural Regional de Millevaches ha trazado un sendero de descubrimiento. Se explorará el paisaje forestal, la fauna y la flora. El sendero de las Merlettes, desarrollado por el PNR, se recorrerá al final de la jornada. Entdeckungstour in Saint-Hilaire-Les-Courbes, kommentiert von Jean-Claude Chataur (Naturanimateur)

Excursión de descubrimiento a Saint-Hilaire-Les-Courbes comentada por Jean-Claude Chataur (guía naturalista)

En el Puy du Mas, el Parque Natural Regional de Millevaches ha trazado un sendero de descubrimiento. Se explorará el paisaje forestal, la fauna y la flora. El sendero de las Merlettes, desarrollado por el PNR, se recorrerá al final de la jornada. Entdeckungstour in Saint-Hilaire-Les-Courbes, kommentiert von Jean-Claude Chataur (Naturanimateur)

In Le Puy du Mas Rundgang auf dem Gelände, das vom Regionalen Naturpark Millevaches mit einem Entdeckungspfad ausgestattet wurde. Waldlandschaft, Fauna und Flora werden besprochen. Der Rundweg von Les Merlettes, der vom PNR angelegt wurde, wird am Ende des Tages durchlaufen.

