Concert Jazz Manouche Easy Peasy 71 Route de Larbaigt Peyrehorade, 23 septembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Envie de swinguer à toute berzingue? Venez découvrir les Easy Peasy , duo jazz manouche qui nous offrent: un jazz facile et accessible. Easy quoi !

Né dans les années 30, croisant musette française et standard de jazz américain, le jazz manouche est aujourd’hui un style à part entière..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

71 Route de Larbaigt La Grange de Larbaigt

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Feel like swinging to your heart’s content? Come and discover Easy Peasy, a gypsy jazz duo offering us easy, accessible jazz. Easy what!

Born in the 30s, combining French musette and American jazz standards, gypsy jazz is now a style in its own right.

¿Te apetece mover el esqueleto? Venga a descubrir a Easy Peasy, un dúo de jazz gitano que nos ofrece un jazz fácil y accesible. ¡Qué fácil!

Nacido en los años 30, combinando la musette francesa y los estándares del jazz americano, el gypsy jazz es hoy un estilo en sí mismo.

Lust auf Swing in voller Fahrt? Entdecken Sie die Easy Peasy, ein Gypsy-Jazz-Duo, das uns einen leichten und zugänglichen Jazz bietet. Easy Peasy eben!

Der Gypsy-Jazz entstand in den 30er Jahren und verbindet französische Musette mit amerikanischen Jazz-Standards.

