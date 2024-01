NUITS DE LA LECTURE 71 Place Martyrs de la Résistance Lunel, samedi 20 janvier 2024.

Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20

Au Musée Médard – Samedi 20 janvier – Toute la journée

À 10h30 : Visite guidée de l’exposition

Promenons-nous dans les bois

Durée : 30 min environ – tout public

> À 11h : Heure contée

Durée : 1h environ – tout public

> De 14h à 18h : Venez découvrir le corps humain en réalité augmentée :

Une exploration ludique à faire en famille

Par les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale

> De 15h à 15h30 et de 16h à 16h30 : Heure du conte

Public familial, à partir de 4 ans

Par les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale

> De 16h30 à 17h30 : Quiz littéraire

Venez tester votre culture littéraire seul, en famille ou entre amis.

Public familial

Par les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale

> À partir de 18h : Lectures à haute voix

Et si vous veniez écouter des contes d’hier, d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs ?

Public adulte

Par les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale

> Et toute la journée en continu à l’accueil du musée :

• Qui est-ce littéraire ? : Retrouvez les héros de littérature d’après leur silhouette

Public familial, à partir de 7 ans

Par les bibliothécaires de la Médiathèque intercommunale

• Parcours d’énigmes Au pays des contes

Public familial, à partir de 7 ans

Tous les évènements au musée sont gratuits, sans réservation et accessibles dans la

limite des places disponibles.

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT PAYS DE LUNEL