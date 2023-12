NOËL À LUNEL 2023 – LE NOËL ENCHANTÉ ET LE DOUDOU PERDU – SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2023 71 Place Martyrs de la Résistance Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

La Ville de Lunel a choisi de faire plaisir aux enfants et aux familles avec ce spectacle de Noël inspiré de personnages de dessins animés : mascottes, chanteuse et danseuses vous entraînent à la recherche du doudou perdu au parvis du Musée Médard ..

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The City of Lunel has chosen to delight children and families with this Christmas show inspired by cartoon characters: mascots, singers and dancers lead you in search of the lost teddy bear in front of the Musée Médard .

La ciudad de Lunel ha optado por deleitar a niños y familias con este espectáculo navideño inspirado en personajes de dibujos animados: mascotas, cantantes y bailarines le llevarán en busca del oso de peluche perdido frente al Musée Médard .

Die Stadt Lunel hat sich entschieden, Kindern und Familien mit diesem Weihnachtsspektakel, das von Zeichentrickfiguren inspiriert ist, eine Freude zu bereiten: Maskottchen, Sängerin und Tänzerinnen entführen Sie auf dem Vorplatz des Musée Médard auf die Suche nach dem verlorenen Kuscheltier.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL