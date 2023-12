Cet évènement est passé SPECTACLE « LE NOËL ENCHANTE ET LE DOUDOU PERDU » 71 Place Martyrs de la Résistance Lunel Catégories d’Évènement: Hérault

Samedi 23 décembre à 16 h sur le parvis du Musée Médard, un spectacle pour enfants

La Ville de Lunel a choisi de faire plaisir aux enfants et aux familles avec ce spectacle de Noël, inspiré de personnages de dessins animés célèbre comme l’univers de Disney. Sur scène mascottes, chanteuse et danseuses vous entraînent à la recherche du doudou perdu.

Photos souvenirs à la fin du spectacle avec les mascottes. .

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie

