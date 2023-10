MUSEE MEDARD – PROMENONS NOUS DANS LES CONTES 71 Place Martyrs de la Résistance Lunel, 20 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

« Promenons-nous dans les contes » – spectacle

Le 20 octobre 2023 – à 18h30 & à 20h30

JEUNESSE / SPECTACLE

A l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition du musée Médard

Emplacement : Musée Médard

Tél : 04 67 87 83 95

A partir de 3 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 20:30:00. .

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



« Let’s stroll through the tales »? show

October 20, 2023 ? 6:30pm & 8:30pm

YOUTH / SHOW

On the occasion of the opening of the new exhibition at the Musée Médard

Location: Musée Médard

Tel: 04 67 87 83 95

Ages 3 and up ? Free admission, subject to availability

« Demos un paseo por los cuentos de hadas ? un espectáculo

20 de octubre de 2023 ? 18.30 h y 20.30 h

JUVENTUD / ESPECTÁCULO

Con motivo de la inauguración de la nueva exposición del Musée Médard

Localización : Musée Médard

Teléfono: 04 67 87 83 95

¿Para niños a partir de 3 años? Entrada gratuita según disponibilidad

« Spaziergang durch die Märchen » ? Schauspiel

Am 20. Oktober 2023? um 18.30 Uhr & um 20.30 Uhr

JUGEND / SCHAUSPIEL

Anlässlich der Eröffnung der neuen Ausstellung im Medard-Museum

Standort: Médard-Museum

Tel: 04 67 87 83 95

Ab 3 Jahren ? Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

