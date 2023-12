EXPOSITION « PROMENONS NOUS DANS LES BOIS… » – MUSÉE MÉDARD 71 Place Martyrs de la Résistance Lunel, 18 octobre 2023, Lunel.

Lunel Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-18

fin : 2024-05-18

Issus d’une transmission de bouche à oreille à travers les siècles, et dépassant les frontières géographiques, les contes ont progressivement construit un genre littéraire et séduit les lecteurs de plusieurs générations. Prenant appui sur l’inépuisable collection de Louis Médard, le musée veut convier le public à la rencontre de l’univers fantastique et merveilleux suscité par certains ouvrages. Ainsi, la bibliothèque du collectionneur devient un espace d’évocation de la grande fortune des recueils de nouvelles et des contes orientaux, à l’image des Mille et une nuits, dont la première traduction circule en Europe au début du 18e siècle.

En parallèle du pouvoir d’évasion des contes, l’exposition propose un parcours pointé par la présence de la forêt, milieu naturel qui inspire bien la peur, l’initiation à la vie ou représente un lieu de cachette et de rencontres inattendues, jusqu’à l’apparition de l’amour… C’est l’occasion de découvrir et redécouvrir les grands classiques repris par Charles Perrault et les frères Grimm, tels Le Petit Chaperon rouge, Peau d’âne, ou encore La Belle au bois dormant. Et on peut également s’aventurer parmi les multiples versions de La Belle et la Bête, conte universel qui vante une inspiration mythologique avant d’être diffusé par Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1740) et Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756) et connu plus tard par le film de Jean Cocteau (1946).

Entre chemins tortueux, apparitions surprenantes, coups de baguettes magiques, on retrouve les liens de ces contes avec la culture populaire, les enseignements transmis, tous les messages qui les rapportent à nous-mêmes et à notre place dans le monde. Ce sont des contes qui ne finissent pas de fasciner les enfants et même d’être réinterprétés par la vision singulière d’artistes et illustrateurs.

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



