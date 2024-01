Exposition « La biodiversité » 71 Place Isidore Roudaut Santec, mardi 12 mars 2024.

Santec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-04-14

La biodiversité, vitale et fragile. Une exposition de la Bibliothèque départementale pour sensibiliser petits et grands à l’importance du maintien et de la préservation de la biodiversité.

Public : les tout-petits.

Horaires : Mardi: 15:00-18:00, Mercredi: 10:00-12:00 et 15:00-17:00, Vendredi: 16:30-19:00, Samedi: 10:00-12:00.

.

71 Place Isidore Roudaut Bibliothèque

Santec 29250 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX