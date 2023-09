L’Empreinte: Argentique 71 Place du Général Couloumy Saint-Pantaléon-de-Larche, 1 octobre 2023, Saint-Pantaléon-de-Larche.

Saint-Pantaléon-de-Larche,Corrèze

Dans une délicate conférence dansée, Olivia Grandville révèle un pan de l’histoire sur les pas d’une pionnière québécoise.

Olivia Grandville a toujours été passionnée par les avant-gardes artistiques. Un voyage au Québec en 2017 la met sur les traces de Françoise Sullivan, artiste polymorphe qui a marqué l’histoire de la danse avec quatre films tournés dans les années 40. Perdus depuis, il n’en reste comme traces que dix-sept photos noir et blanc, dont s’inspire la chorégraphe pour cette conférence performée. À coups de gestes lents et de parole posée, Olivia Grandville révèle sensiblement un pan d’histoire méconnue. Comme un fantôme en mouvement.

Dans le cadre du temps fort Respire ! A 17h. Gratuit sur réservation..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

71 Place du Général Couloumy

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In a delicate dance lecture, Olivia Grandville reveals a piece of history in the footsteps of a Quebec pioneer.

Olivia Grandville has always been fascinated by the artistic avant-garde. A trip to Quebec in 2017 put her on the trail of Françoise Sullivan, a polymorphous artist who left her mark on dance history with four films shot in the 1940s. Since lost, all that remains are seventeen black-and-white photos, from which the choreographer draws inspiration for this lecture-performance. With slow gestures and poised words, Olivia Grandville reveals a little-known piece of history. Like a ghost in motion.

As part of the Respire! At 5pm. Free with reservation.

En una delicada conferencia de danza, Olivia Grandville nos descubre un pedazo de historia tras los pasos de una pionera de Quebec.

A Olivia Grandville siempre le han fascinado las vanguardias artísticas. Un viaje a Quebec en 2017 la puso tras la pista de Françoise Sullivan, una artista polimorfa que dejó su huella en la historia de la danza con cuatro películas rodadas en los años cuarenta. De estas películas solo quedan diecisiete fotos en blanco y negro, de las que la coreógrafa se ha nutrido para esta conferencia y espectáculo. Con gestos pausados y palabras tranquilas, Olivia Grandville nos revela un pedazo de historia poco conocido. Como un fantasma en movimiento.

En el marco de la exposición ¡Respire! A las 17.00 h. Entrada gratuita con reserva previa.

In einem zarten, getanzten Vortrag enthüllt Olivia Grandville ein Stück Geschichte auf den Spuren einer Pionierin aus Quebec.

Olivia Grandville hat sich schon immer für die künstlerischen Avantgarden begeistert. Eine Reise nach Québec im Jahr 2017 führte sie auf die Spuren von Françoise Sullivan, einer polymorphen Künstlerin, die mit vier in den 1940er Jahren gedrehten Filmen Tanzgeschichte schrieb. Seitdem sind sie verloren gegangen und es gibt nur noch siebzehn Schwarz-Weiß-Fotos, die die Choreografin als Inspiration für diesen performativen Vortrag verwendet hat. Mit langsamen Gesten und ruhigen Worten enthüllt Olivia Grandville ein Stück unbekannter Geschichte. Wie ein Geist in Bewegung.

Im Rahmen der Veranstaltung Respire! 17 Uhr. Kostenlos mit Reservierung.

