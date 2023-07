Quand les étoiles, on est au jardin 71 impasse Pascaut Cazats, 28 juillet 2023, Cazats.

Cazats,Gironde

Profitez de deux soirées artistiques autour du jardin. Pour cette édition, la musique électroacoustique et la langue poétique sont mises à l’honneur.

Nous avons la chance d’accueillir les compositeurs, Régis Renouard Larivière et Philippe Mion, figures marquantes de la musique électroacoustique, pour deux concerts exceptionnels.

Marina Bellefaye propose un parcours poétique ainsi qu’une lecture de texte. Audrey Barrin présentera avec David Braun une étape de travail autour de sa pièce de théâtre La Désertée, après une semaine de résidence à Un Point d’Où.

Deux expériences à vivre également lors de ces soirées festival : l’installation » Temps T / décrire » de Thomas Bercy en collaboration avec Marina Bellefaye, et un Oniridoo : une rêverie sous les étoiles au son du didgeridoo conduite par Omar de la Tejera et Indiana Ballan.

Il y aura une petite restauration sur place..

2023-07-28 fin : 2023-07-29 01:00:00. .

71 impasse Pascaut Un Point d’Où

Cazats 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy two artistic evenings around the garden. This year, the spotlight is on electroacoustic music and poetic language.

We are fortunate to welcome composers Régis Renouard Larivière and Philippe Mion, leading figures in electroacoustic music, for two exceptional concerts.

Marina Bellefaye offers a poetic journey and a text reading. Audrey Barrin and David Braun will present a work in progress on their play La Désertée, after a week’s residency at Un Point d’Où.

The festival evenings also include two experiences: Thomas Bercy’s « Temps T / décrire » installation in collaboration with Marina Bellefaye, and an Oniridoo: a didgeridoo-sounding reverie under the stars led by Omar de la Tejera and Indiana Ballan.

Light refreshments will be available on site.

Disfrute de dos veladas artísticas en torno al jardín. Este año, los protagonistas son la música electroacústica y el lenguaje poético.

Tenemos la suerte de recibir a los compositores Régis Renouard Larivière y Philippe Mion, figuras destacadas de la música electroacústica, para dos conciertos excepcionales.

Marina Bellefaye ofrecerá un viaje poético y la lectura de un texto. Audrey Barrin trabajará con David Braun en su obra La Désertée, tras una semana de residencia en Un Point d’Où.

Las veladas incluirán también dos experiencias: la instalación « Temps T / décrire » de Thomas Bercy, en colaboración con Marina Bellefaye, y un Oniridoo: un ensueño bajo las estrellas al son del didgeridoo dirigido por Omar de la Tejera e Indiana Ballan.

Habrá un snack bar in situ.

Genießen Sie zwei künstlerische Abende rund um den Garten. In dieser Ausgabe stehen die elektroakustische Musik und die poetische Sprache im Mittelpunkt.

Wir haben das Glück, die Komponisten Régis Renouard Larivière und Philippe Mion, herausragende Figuren der elektroakustischen Musik, für zwei außergewöhnliche Konzerte begrüßen zu dürfen.

Marina Bellefaye bietet einen poetischen Rundgang sowie eine Textlesung an. Audrey Barrin wird zusammen mit David Braun eine Arbeitsphase rund um ihr Theaterstück La Désertée vorstellen, nachdem sie eine Woche lang in Un Point d’Où gewohnt hat.

Zwei Experimente sind ebenfalls an diesen Festivalabenden zu erleben: die Installation « Temps T / décrire » von Thomas Bercy in Zusammenarbeit mit Marina Bellefaye und ein Oniridoo: eine Träumerei unter den Sternen zum Klang des Didgeridoo, geleitet von Omar de la Tejera und Indiana Ballan.

Vor Ort gibt es einen kleinen Imbiss.

