MARCHÉ DE NOËL 71 Grande Rue Le Val-d’Ajol, 2 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Marché de Noël organisé par les bénévoles de l’association « Rayon de Soleil » au bénéfice des animations de l’EHPAD du Val d’Ajol.

Vente d’objets artisanaux réalisés par les résidents et les bénévoles : vannerie, tricot, décorations de Noël.

Gaufres, pâtisseries et boissons chaudes

Loterie avec le soutien des commerçants et artisans locaux.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

71 Grande Rue

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Christmas market organized by volunteers from the « Rayon de Soleil » association to benefit activities at the Val d’Ajol EHPAD.

Sale of handicrafts made by residents and volunteers: basketry, knitting, Christmas decorations.

Waffles, pastries and hot drinks

Lottery with the support of local merchants and artisans.

Mercado de Navidad organizado por los voluntarios de la asociación « Rayon de Soleil » en beneficio de las actividades del EHPAD de Val d’Ajol.

Venta de artesanía realizada por los residentes y voluntarios: cestería, punto, adornos navideños.

Gofres, bollería y bebidas calientes

Lotería con el apoyo de comerciantes y artesanos locales.

Weihnachtsmarkt, der von den Freiwilligen des Vereins « Rayon de Soleil » zugunsten der Animationen des Pflegeheims EHPAD du Val d’Ajol organisiert wird.

Verkauf von kunsthandwerklichen Gegenständen, die von Bewohnern und Freiwilligen hergestellt wurden: Korbflechten, Stricken, Weihnachtsdekorationen.

Waffeln, Gebäck und heiße Getränke

Lotterie mit Unterstützung der lokalen Händler und Handwerker.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT REMIREMONT