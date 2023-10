Exposition photo « Portrait d’Art » 71 boulevard Léon Gambetta Cahors, 2 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Venez découvrir dans les vitrines de la boutique Marie Alice B Opticiennes, (71 Boulevard Léon Gambetta, Cahors) l’exposition Ceramiche, de Filomena Pucci..

2023-11-02 fin : 2023-11-27 . EUR.

71 boulevard Léon Gambetta Marie.Alice B Opticienne

Cahors 46000 Lot Occitanie



Come and discover the Ceramiche exhibition by Filomena Pucci in the windows of Marie Alice B Opticiennes (71 Boulevard Léon Gambetta, Cahors).

Venga a ver la exposición Ceramiche de Filomena Pucci en los escaparates de la boutique Marie Alice B Opticiennes (71 Boulevard Léon Gambetta, Cahors).

Entdecken Sie in den Schaufenstern der Boutique Marie Alice B Opticiennes, (71 Boulevard Léon Gambetta, Cahors) die Ausstellung Ceramiche, von Filomena Pucci.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Cahors – Vallée du Lot