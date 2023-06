Oiseaux du jardin du Luxembourg 71 Bd Saint-Germain, 75005 Paris, France Paris, 9 juillet 2023, Paris.

Oiseaux du jardin du Luxembourg 9 et 16 juillet 71 Bd Saint-Germain, 75005 Paris, France Participation libre

Une sortie photo pour écouter les oiseaux et mieux connaître la biodiversité de Paris.

Le jardin du Sénat abrite en ses arbres, pelouses et haies, de nombreux oiseaux. En profitant de la saison estivale nous pourrons avec de la chance observer: geai des chênes, rougegorge, troglodytes mignons ou encore pinson des arbres… Cette sortie nature vous permettra d’écouter les oiseaux et mieux les connaître.

Apprendre à repérer les oiseaux

Découverte des oiseaux et de leurs milieux

Des photos à conserver

Durée : 2h30

Activité organisée par Gaëtan – Photographe

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/o-1

71 Bd Saint-Germain, 75005 Paris, France 71 Bd Saint-Germain, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/o-1 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/o-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

2023-07-16T16:30:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

Nature Sortie nature