UN PETIT CHAPERON ROUGE 71 Avenue Saint-Rémy Forbach, 9 novembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

D’une beauté à couper le souffle, Un petit Chaperon rouge est une pièce de théâtre visuel magistrale. Entre ombres et lumières, les tableaux qui se succèdent suggèrent la naïveté du Chaperon, la menace du Loup qui plane et le jeu de cache-cache dangereux qui s’installe. Florence Lavaud fait dialoguer les images, le geste et la musique dans un spectacle dont les degrés de lecture sont multiples. Loin du mièvre et du gentillet, cette version est surtout une histoire d’émancipation féminine – belle et brutale, poétique et impressionnante. Un moment de frisson et de grâce qui restera inoubliable.. Tout public

Jeudi 2023-11-09 14:00:00 fin : 2023-11-09 20:00:00. 5 EUR.

71 Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Breathtakingly beautiful, Un petit Chaperon rouge is a masterful piece of visual theater. With light and shadow, the successive tableaux suggest the Riding Hood?s naiveté, the Wolf?s looming threat and the dangerous game of hide-and-seek that is about to unfold. Florence Lavaud creates a dialogue between images, gesture and music in a show with multiple levels of interpretation. Far from mawkish or sweet, this version is above all a story of female emancipation? beautiful and brutal, poetic and impressive. An unforgettable moment of thrill and grace.

Un petit Chaperon rouge, de una belleza sobrecogedora, es una obra maestra del teatro visual. A través de luces y sombras, los sucesivos cuadros sugieren la ingenuidad de Caperucita Roja, la amenaza inminente del Lobo y el peligroso juego del escondite que se desarrolla. Florence Lavaud aúna imágenes, gestos y música en un espectáculo con múltiples lecturas. Lejos de ser empalagosa o dulce, esta versión es ante todo una historia de emancipación femenina… bella y brutal, poética e impresionante. Un momento de emoción y gracia que permanecerá inolvidable.

Rotkäppchen ist ein meisterhaftes visuelles Theaterstück von atemberaubender Schönheit. Zwischen Licht und Schatten suggerieren die aufeinanderfolgenden Bilder die Naivität von Rotkäppchen, die Bedrohung durch den Wolf und das gefährliche Versteckspiel, das sich entwickelt. Florence Lavaud lässt Bilder, Gesten und Musik in einem Stück mit vielen verschiedenen Lesarten in einen Dialog treten. Weit entfernt von kitschig und süß ist diese Version vor allem eine Geschichte der weiblichen Emanzipation – schön und brutal, poetisch und beeindruckend. Ein Moment des Schauderns und der Anmut, der unvergesslich bleiben wird.

Mise à jour le 2023-10-09 par FORBACH TOURISME