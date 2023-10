JUSQU’À L’OS 71 Avenue Saint-Rémy Forbach, 7 novembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Partant du constat que nombre d’enfants (et d’adultes) méconnaissent trop souvent l’anatomie humaine, Caroline Allaire a décidé d’en faire un spectacle aussi ludique qu’instructif, pour que chacun et chacune puisse se réapproprier son propre corps. Les mots et les pas de danse s’entremêlent en une conférence chorégraphique pensée pour les plus jeunes. Une approche poétique de la science et de la danse contemporaine pour les enfants dès l’âge de 4 ans !. Tout public

Mardi 2023-11-07 14:00:00 fin : 2023-11-07 15:40:00. 5 EUR.

71 Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Based on the observation that many children (and adults) are all too often unfamiliar with human anatomy, Caroline Allaire has decided to turn it into a show that is as entertaining as it is instructive, so that each and every one of us can reappropriate our own bodies. Words and dance steps intertwine in a choreographic lecture designed for the very young. A poetic approach to science and contemporary dance for children from the age of 4!

Partiendo de la constatación de que muchos niños (y adultos) desconocen con demasiada frecuencia la anatomía humana, Caroline Allaire ha decidido convertirla en un espectáculo tan divertido como instructivo, para que todos puedan reivindicar su propio cuerpo. Palabras y pasos de baile se entrelazan en una conferencia coreográfica pensada para los más pequeños. Un acercamiento poético a la ciencia y a la danza contemporánea para niños a partir de 4 años

Ausgehend von der Feststellung, dass viele Kinder (und Erwachsene) die menschliche Anatomie zu wenig kennen, hat Caroline Allaire beschlossen, daraus ein ebenso spielerisches wie lehrreiches Stück zu machen, damit sich jeder und jede den eigenen Körper wieder aneignen kann. Worte und Tanzschritte verschmelzen zu einem choreografischen Vortrag, der für die Jüngsten gedacht ist. Eine poetische Annäherung an die Wissenschaft und den zeitgenössischen Tanz für Kinder ab 4 Jahren!

Mise à jour le 2023-10-09 par FORBACH TOURISME