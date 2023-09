FRIVOL’S CLUB 71 Avenue Saint-Rémy Forbach, 30 septembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

OUVERTURE DE SAISON DU CARREAU – SCÈNE NATIONALE

Frivol’s Club – Les Frivolités Parisiennes. Retour aux Années folles. Avec Les Frivolités Parisiennes, ensemble orchestral à géométrie variable dirigé avec panache par Benjamin El Arbi et Mathieu Franot, la musique dite légère des XIXe et XXe siècle sa retrouvé ses lettres de noblesse, au travers d’une interprétation pleine de peps à la riche palette sonore. Après avoir enflammé la scène du Carreau avec la comédie musicale Normandie, ils nous proposent, pour ouvrir gaiement la saison, un grand concert en mode music-hall destiné à nous faire (re)découvrir quelques tubes de la chanson française des Années folles à l’immédiat après-guerre – composés entre autres par Cole Porter, Vincent Scotto ou bien Loulou Gasté, sans oublier quelques revisitations tout en swing de petites perles de la musique classique, de Beethoven à Offenbach. Après avoir sorti un disque remarqué autour de ce réjouissant répertoire, quel plaisir de retrouver cet épatant ensemble en live, avec la participation d’un quatuor vocal rompu à l’exercice… mais également d’un chœur d’élèves du lycée du Félix Mayer de Creutzwald auprès de qui l’ensemble intervient depuis deux saisons. Vous ne pourrez sortir de la salle sans fredonner quelques-uns de ces morceaux choisis : quel bon moyen de commencer la saison dans une bonne humeur revigorante !

Offert aux abonnés 23-24. Tout public

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. 10 EUR.

71 Avenue Saint-Rémy

Forbach 57600 Moselle Grand Est



SEASON OPENING AT LE CARREAU – SCÈNE NATIONALE

Frivol’s Club – Les Frivolités Parisiennes. Back to the Roaring Twenties. With Les Frivolités Parisiennes, a variable-geometry orchestral ensemble directed with panache by Benjamin El Arbi and Mathieu Franot, the so-called light music of the 19th and 20th centuries is back in the limelight, with a lively performance and a rich palette of sounds. After having set the Carreau stage alight with their musical Normandie, they now open the season with a grand concert in music-hall mode, designed to (re)discover some of the hits of French chanson from the Roaring Twenties to the immediate post-war period? composed by Cole Porter, Vincent Scotto and Loulou Gasté, among others, not forgetting a few swinging revisitations of little gems from classical music, from Beethoven to Offenbach. After releasing a highly acclaimed CD based on this delightful repertoire, what a pleasure it is to see this stunning ensemble live again, with the participation of an experienced vocal quartet? and a choir of students from the Félix Mayer high school in Creutzwald, with whom the ensemble has been working for the past two seasons. You won’t be able to leave the auditorium without humming a few of these selected pieces: what a great way to start the season in an invigorating good mood!

Available to subscribers 23-24

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DEL CARREAU – SCÈNE NATIONALE

Frivol’s Club – Les Frivolités Parisiennes. Regreso a los locos años veinte. Con Les Frivolités Parisiennes, conjunto orquestal de geometría variable dirigido con garbo por Benjamin El Arbi y Mathieu Franot, la llamada música ligera de los siglos XIX y XX vuelve al candelero, con una interpretación viva y una rica paleta de sonidos. Tras incendiar el escenario del Carreau con su musical Normandie, se complacen en inaugurar la temporada con un gran concierto en clave de music-hall, que nos permitirá (re)descubrir algunos de los éxitos de la chanson francesa de los locos años veinte a la inmediata posguerra, escritos por Cole Porter, Vincent Scotto y Loulou Gasté, entre otros, sin olvidar algunas revisitaciones de pequeñas joyas de la música clásica, de Beethoven a Offenbach. Tras la publicación de un aclamado CD basado en este delicioso repertorio, es un placer volver a ver en directo a este increíble conjunto, con la participación de un cuarteto vocal experimentado… y también de un coro de alumnos del instituto Félix Mayer de Creutzwald, con el que el conjunto ha estado trabajando durante las dos últimas temporadas. No podrá salir del auditorio sin tararear algunas de estas piezas seleccionadas: ¡qué buena manera de empezar la temporada con un vigorizante buen humor!

Disponible para abonados 23-24

SAISONERÖFFNUNG VON LE CARREAU – SCÈNE NATIONALE

Frivol’s Club – Les Frivolités Parisiennes. Zurück in die Années folles. Mit Les Frivolités Parisiennes, einem Orchesterensemble mit variabler Geometrie, das von Benjamin El Arbi und Mathieu Franot mit viel Schwung geleitet wird, wird die sogenannte leichte Musik des 19. und 20. Jahrhunderts durch eine peppige Interpretation mit einer reichen Klangpalette zu neuem Ruhm verholfen. Nachdem sie die Bühne des Carreau mit dem Musical Normandie in Brand gesetzt haben, präsentieren sie uns zur Eröffnung der Saison ein großes Konzert im Musical-Stil, das uns einige Hits des französischen Chansons von den Années folles bis zur unmittelbaren Nachkriegszeit (wieder-)entdecken lässt ? unter anderem von Cole Porter, Vincent Scotto oder Loulou Gasté, ohne dabei einige swingige Neuinterpretationen von kleinen Perlen der klassischen Musik von Beethoven bis Offenbach zu vergessen. Nach der Veröffentlichung einer vielbeachteten CD mit diesem erfreulichen Repertoire ist es ein Vergnügen, dieses erstaunliche Ensemble live zu erleben, mit der Teilnahme eines erfahrenen Gesangsquartetts, aber auch eines Chors von Schülern des Lycée du Félix Mayer in Creutzwald, mit denen das Ensemble seit zwei Saisons zusammenarbeitet. Sie werden den Saal nicht verlassen können, ohne einige dieser ausgewählten Stücke mitzusummen: Eine gute Möglichkeit, die Saison mit guter Laune zu beginnen!

Kostenlos für Abonnenten 23-24

