ATELIERS A LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 71 Avenue Olivier Messiaen Le Mans, 27 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Venez pousser les portes de l’ITEMM, découvrir nos ateliers et vous initier aux opérations de réglages, de montage et d’accordage d’instruments de musique. Musiciens amateurs ou professionnels, curieux, seul ou en famille..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 17:00:00. .

71 Avenue Olivier Messiaen ITEMM

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Come and push open the doors of ITEMM, discover our workshops and learn how to adjust, assemble and tune musical instruments. Amateur or professional musicians, the curious, alone or with the family.

Venga a abrir de par en par las puertas del ITEMM, descubra nuestros talleres y aprenda a ajustar, montar y afinar instrumentos musicales. Músicos aficionados o profesionales, curiosos, solos o en familia.

Öffnen Sie die Türen des ITEMM, entdecken Sie unsere Werkstätten und lernen Sie, wie man Musikinstrumente einstellt, zusammenbaut und stimmt. Hobby- oder Berufsmusiker, Neugierige, allein oder mit der Familie.

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire