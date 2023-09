Copains du Terroir – dégustation-vente 71 Avenue de la Brède Léognan, 4 novembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Les Copains du Terroir sont de retour pour une nouvelle saison !

Comme à chaque retrouvaille, vous aurez la possibilité de déguster et d’acheter chacun des produits locaux et de terroir des copains.

Un merveilleux bouquet œnologique vous attend ce jour-là !

Dégustation-ventes de vins de Bourgogne, Champagne, IGP Atlantique, Minervois, Pessac-Léognan, Saint-Emilion, Terrasses du Larzac, bières artisanales.

Nouveauté 2023 : BBS food-truck.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

71 Avenue de la Brède Château Haut-Lagrange

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Copains du Terroir are back for another season!

As always, you’ll have the chance to taste and buy all the local and terroir products produced by our friends.

A wonderful bouquet of wines awaits you that day!

Tasting and sales of wines from Burgundy, Champagne, IGP Atlantique, Minervois, Pessac-Léognan, Saint-Emilion, Terrasses du Larzac and craft beers.

New for 2023 : BBS food-truck

¡Les Copains du Terroir vuelven una temporada más!

Como siempre, tendrá la oportunidad de degustar y comprar todos los productos locales y del terruño elaborados por nuestros amigos.

¡Un maravilloso ramillete de vinos le espera ese día!

Degustación y venta de vinos de Borgoña, Champaña, IGP Atlantique, Minervois, Pessac-Léognan, Saint-Emilion, Terrasses du Larzac y cervezas artesanales.

Novedad 2023: BBS food-truck

Les Copains du Terroir sind für eine neue Saison zurück!

Wie bei jedem Wiedersehen haben Sie die Möglichkeit, jedes der lokalen und bodenständigen Produkte der Kumpels zu probieren und zu kaufen.

Ein wunderbarer ?nologischer Strauß erwartet Sie an diesem Tag!

Verkostung und Verkauf von Weinen aus Burgund, der Champagne, IGP Atlantique, Minervois, Pessac-Léognan, Saint-Emilion, Terrasses du Larzac und handwerklich gebrauten Bieren.

Neuheit 2023: BBS food-truck

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Montesquieu