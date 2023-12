Vernissage exposition IN TWO V 71-73 Rue des Rotondes Dijon, 19 janvier 2024, Dijon.

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Le cycle IN TWO s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Les Ateliers Vortex et Why Note liant exposition et performance sonore. Ce format court, initié en 2021, met en présence les œuvres d’un duo d’artistes plasticien·ne·s et un·e ou plusieurs musicien·nes interprétant une pièce du répertoire contemporain. Pensées en concertation, ces propositions se répondent et se complètent, dans un esprit de transversalité entre pratiques artistiques.

71-73 Rue des Rotondes Les Ateliers Vortex

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



