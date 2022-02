70’s Souffle de Liberté – grand spectacle son lumière et théâtre Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

70’s Souffle de Liberté – grand spectacle son lumière et théâtre Saint-Germain-Laprade, 7 juillet 2022, Saint-Germain-Laprade. 70’s Souffle de Liberté – grand spectacle son lumière et théâtre Saint-Germain-Laprade

2022-07-07 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-09

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire nouveau spectacle son et lumière avec théâtre en direct, de l’association

SLT St-Germain, en partenariat avec le Centre culturel. Une fresque toute en couleurs des années 70 à découvrir absolument! +33 4 71 03 59 22 http://www.slt-stgermain.fr/ Saint-Germain-Laprade

dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Saint-Germain-Laprade Adresse Ville Saint-Germain-Laprade lieuville Saint-Germain-Laprade Departement Haute-Loire

70’s Souffle de Liberté – grand spectacle son lumière et théâtre Saint-Germain-Laprade 2022-07-07 was last modified: by 70’s Souffle de Liberté – grand spectacle son lumière et théâtre Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 7 juillet 2022 Haute-Loire Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire