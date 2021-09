Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins 70ème Semaine Bleue Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

70ème Semaine Bleue Tonneins, 4 octobre 2021, Tonneins. 70ème Semaine Bleue 2021-10-04 – 2021-10-08

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins EUR Le CCAS de Tonneins vous présente son programme pour la Semaine Bleue 2021, qui fête le 70ème anniversaire de cet événement annuel dédié aux retraités et aux personnes âgées :

-Lundi 4 octobre : Thé Dansant à 15h00 à La Manoque avec “JC François”. Inscription obligatoire.

-Mercredi 6 octobre : Balade en voitures anciennes avec “Les Passionnés du Lion”. Rendez-vous à 10h00 au Jardin Public.

Visite des chais de la cave de Buzet puis visite des jardins du château de Buzet.

Une participation de 5€ pour l’entrée des jardins du château et de 2€ pour les chais de la cave de Buzet vous sera demandée à l’inscription. Prévoir le pique-nique.

-Jeudi 7 octobre : Le Loto À 14h30, salle Jules Ferry. Inscription obligatoire.

Vendredi 8 octobre : Cinéma à 14h30: Film à définir. Inscription obligatoire.

+33 5 53 84 51 43

